CONFCOMMERCIO * CONGIUNTURA – SPESA FAMIGLIE: «BENE LE COMUNICAZIONI (+7,5%), IN CALO ALIMENTARI E BEVANDE (-0,5%), ELETTRODOMESTICI (-2,9%) E ABBIGLIAMENTO (-0,9%)»

Spesa delle famiglie insufficiente. Bene le comunicazioni (+7,5%), in calo alimentari e bevande (-0,5%), elettrodomestici (-2,9%) e abbigliamento (-0,9%). L’estate si è aperta all’insegna del permanere di un clima di elevata incertezza sulla direzione che prenderanno le diverse economie nei prossimi mesi. Le aspettative di consumatori e imprese, indirettamente e direttamente ne sono influenzate: minacce, ritrattazioni e rilanci nelle politiche tariffarie continuano a rappresentare una parte importante di questa fragile condizione. La geopolitica, da parte sua, non aiuta.

In questo contesto l’economia italiana, pur non mostrando particolari elementi di vivacità, continua a muoversi lungo un sentiero di moderato sviluppo. L’occupazione continua a migliorare e l’inflazione è ormai sotto controllo: come atteso, anche i dati definitivi di giugno riportano al 2,8% l’inflazione del carrello della spesa, una questione temibile sotto il profilo mediatico.

Tra le note dolenti si devono segnalare la bassa dinamica dei consumi, il perdurare di difficoltà del sistema industriale e la debolezza della fiducia di famiglie e imprese.

La sintesi di questi andamenti è una crescita del PIL che per il secondo trimestre stimiamo pari allo 0,3% congiunturale e allo 0,8% su base annua; a luglio la crescita sarebbe dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1% sullo stesso mese del 2024 (tab.1). Queste valutazioni, complessivamente ancora positive, dati i buoni fondamentali della congiuntura economica italiana, confermano la possibilità di una crescita attorno allo 0,8% per l’intero 2025.

Come detto, se c’è un ostacolo al raggiungimento di questo target, esso è costituito dall’insufficiente spesa delle famiglie.

I consumi, calcolati nella metrica dell’ICC, mostrano anche a giugno una riduzione su base annua (-1,0%), sintesi di un netto miglioramento della domanda per i servizi (1,3%) e di un deciso calo di quella per i beni (-1,9%). Seppure il dato dell’ultimo mese appare fortemente condizionato da quanto accaduto nell’automotive, la cui pesante riduzione (-29,5%) è stata in parte determinata dal confronto con il mese corrispondente del 2024 in cui partirono i tanto attesi incentivi, non vanno trascurate le difficoltà di molti segmenti di consumo cosiddetti “maturi” (abbigliamento, mobili, alimentari) che sono solo in parte controbilanciate dalla crescente domanda di beni e servizi per la fruizione del tempo libero.

Anche il dato destagionalizzato, che pure indica per il quarto mese consecutivo una marginale crescita congiunturale, non modifica la lettura di una dinamica dei consumi debole e le difficoltà di questa decisiva grandezza macroeconomica nel porsi come motore di una crescita più sostenuta.

Crescita che stando alle dinamiche occupazionali e alla stabilizzazione dell’inflazione, per la quale la nostra stima per luglio è di una variazione congiunturale dello 0,2% e di una crescita tendenziale dell’1,4%, dovrebbe originare dai miglioramenti registrati dal reddito disponibile reale. La scarsa percezione da parte delle famiglie di questa mutata condizione e i timori di un repentino peggioramento continuano ad alimentare un clima di sfiducia che si traduce, in molti casi, in comportamenti estremamente prudenti in materia di consumo.

ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)

A giugno 2025 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) è stimato in riduzione dell’1,0% nel confronto con lo stesso mese del 2024. Il dato è sintesi di una diminuzione della spesa per i beni (-1,9%) e di un aumento di quella per i servizi (1,3%; tab. 2). Per una lettura più esaustiva va segnalato come il dato dell’ultimo mese sia stato pesantemente condizionato dall’andamento particolarmente negativo delle vendite di auto a privati (-29,5%), derivante dal confronto con giugno 2024 quando partirono gli incentivi agli acquisti. In considerazione del peso che ha questo segmento sull’indicatore (circa il 5%) la variazione tendenziale dell’ICC senza considerare gli acquisti per le auto tornerebbe positiva per circa otto decimi di punto.

Al netto delle fluttuazioni derivanti dai fattori stagionali, l’ICC segnala a giugno, per il quarto mese consecutivo, un moderato aumento congiunturale (+0,3%), dinamica che seppur positiva non sembra ancora testimoniare l’inizio di una fase di significativa ripresa dei consumi.

PREZZI AL CONSUMO: LE TENDENZE A BREVE TERMINE

Sulla base degli andamenti registrati dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, si stima per il mese di luglio una variazione dello 0,2% dell’indice in termini congiunturali e una crescita dell’1,4% su base annua in rallentamento di tre decimi di punto su giugno. Il rallentamento atteso per il mese in corso, al di là dei positivi effetti che potrebbe avere sul sentiment delle famiglie, si inserisce nel processo di normalizzazione/stabilizzazione dell’inflazione in atto da alcuni mesi derivando in larga parte dal confronto con luglio dello scorso anno in cui si erano manifestate turbolenze su alcuni energetici.

LE DINAMICHE TENDENZIALI

Anche a giugno 2025 le diverse funzioni di consumo che compongono l’ICC hanno registrato andamenti articolati, con dinamiche che non sembrano discostarsi, nella sostanza, da quanto rilevato nei periodi più recenti. L’incremento più significativo si è registrato, come di consueto, per i consumi relativi ai beni e ai servizi per la comunicazione (+7,5%), andamento guidato dalla componente relativa ai beni. Variazioni lievemente positive si sono registrate per la domanda per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,7%) e per i beni e i servizi per la casa (0,6%) segmento su cui ha pesato l’accresciuta domanda di energia elettrica. Stazionari i consumi per i beni e i servizi per la cura della persona. Le altre macro-funzioni evidenziano, sia pure con diverse intensità, un arretramento, su base annua, dei quantitativi acquistati dalle famiglie. Il calo più pesante si è registrato per i beni e i servizi per la mobilità (-10,2%). Tra gli altri segmenti si confermano in difficoltà l’abbigliamento e le calzature (-0,9%), i beni e i servizi ricreativi (-0,8%) e gli alimentari, le bevande e i tabacchi (-0,3%). I dati complessivi sottendono, come di consueto, andamenti articolati delle diverse funzioni di spesa incluse negli aggregati. A livello di singole voci di consumo l’incremento più significativo ha interessato l’energia elettrica (7,4%), dato determinato principalmente dalle condizioni meteorologiche; si conferma la tendenza al miglioramento della domanda per i trasporti aerei (+5,4%) e i carburanti (+3,7%) e si rilevano segnali di ripresa per gli alberghi (+1,6%), i pasti e consumazioni fuori casa (0,4%) e i tabacchi (0,7%). Come sottolineato in precedenza si acuisce la crisi dell’automotive, dovuta in parte anche a un effetto base. Si conferma anche a giugno 2025 la tendenza al rallentamento della domanda per i mobili e gli articoli d’arredamento (-1,5%), per gli elettrodomestici (-2,9%) e gli alimentari (-0,5%), sottolineando ancora una volta le difficoltà dei consumi più “maturi” a uscire, al di là di oscillazioni episodiche, dalla lunga fase di strutturale riduzione della domanda.