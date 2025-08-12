Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

OPINIONEWS

TASS * SCOTT RITTER (EX UFFICIALE CORPO DEI MARINES): «L’UCRAINA È DESTINATA A PERDERE I TERRITORI, ZELENSKY DEVE PENSARE AL SUO FUTURO» (VIDEO)

07.06 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Scott Ritter, ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e ex ispettore delle armi della Commissione Speciale delle Nazioni Unite (UNSCOM), ha dichiarato che l’Ucraina inevitabilmente perderà territori e che Vladimir Zelensky deve riflettere sul suo futuro.

Video: Gulia Levanenkova/Alexander Hoffmann/TASS

Scott Ritter, a former United States Marine Corps intelligence officer, and a former United Nations Special Commission (UNSCOM) weapons inspector, said Ukraine will inevitably lose territories, and Vladimir Zelensky needs to think about his future.

Video: Gulia Levanenkova/Alexander Hoffmann/TASS

