TASS * KALLAS: «L’UNIONE EUROPEA PREPARA IL 19° PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA, NESSUNA CONCESSIONE SENZA UNA TREGUA INCONDIZIONATA»

07.05 - martedì 12 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La UE lavorerà al 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha affermato la responsabile della diplomazia europea Kaya Kallas. Secondo la sua opinione, l’Unione Europea non dovrebbe discutere concessioni finché la Russia non accetta una tregua completa e incondizionata.
///
The EU will work on the 19th package of sanctions against Russia, European diplomacy chief Kaya Kallas said.
In her opinion, the European Union should not discuss concessions until Russia agrees to a full and unconditional truce.
Categoria news:OPINIONEWS