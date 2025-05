TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * CONFLITTO INDIA -PAKISTAN: VOROTNIKOV, «OCEANO INDIANO, L’ESCALATION METTERÀ A REPENTAGLIO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE»

16.23 - giovedì 8 maggio 2025

L’escalation del conflitto militare tra India e Pakistan metterà a repentaglio la sicurezza della navigazione nell’Oceano Indiano, suscitando l’interesse di altri paesi per la rotta marittima settentrionale , ha dichiarato all’agenzia di stampa TASS Alexander Vorotnikov, coordinatore del consiglio di esperti presso l’Arctic Development Project Office e professore associato presso l’Accademia presidenziale russa di economia nazionale e pubblica amministrazione.

“A seguito del conflitto, la Rotta del Mare del Nord sta naturalmente iniziando a sembrare più sicura. Molti paesi asiatici, soprattutto quelli amici della Russia, preferiranno sicuramente utilizzare la Rotta del Mare del Nord, perché nulla è costoso quanto la sicurezza. Qualsiasi ulteriore escalation del conflitto non farà che aumentare il numero di coloro che utilizzano la Rotta del Mare del Nord”, ha sottolineato Vorotnikov.

The escalating military conflict between India and Pakistan will endanger the safety of navigation in the Indian ocean, raising other countries’ interest in the Northern Sea Route, Alexander Vorotnikov, expert council coordinator at the Arctic Development Project Office and associate professor with the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, told TASS.

“As a result of the conflict, the Northern Sea Route is naturally starting to look safer. Many Asian countries, especially those friendly towards Russia, will certainly prefer to use the Northern Sea Route because nothing is as expensive as security. Any further escalation of the conflict will only increase the number of those using the Northern Sea Route,” Vorotnikov pointed out.