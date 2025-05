TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * SZIJJARTO, «BUDAPEST E BRATISLAVA, INSIEME CONTRO IL PIANO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL’ABBANDONO DEL GAS RUSSO ENTRO IL 2027»

16.10 - giovedì 8 maggio 2025

Budapest e Bratislava uniranno gli sforzi contro il piano della Commissione europea di abbandonare il gas russo entro il 2027 , ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.

Ha sottolineato che anche l’alto diplomatico slovacco Juraj Blanar “ha espresso serie obiezioni a questa proposta” di Bruxelles.

Secondo Szijjarto, il piano della Commissione europea di abbandonare il gas e il combustibile nucleare russi minaccia la sicurezza energetica dell’Ungheria. Inoltre, l’iniziativa viola la sovranità dei paesi dell’UE, che hanno il diritto di scegliere i fornitori di energia.

Budapest and Bratislava will pool efforts against the European Commission’s plan to abandon Russian gas by 2027, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto stated.

He noted that top Slovak diplomat Juraj Blanar “also expressed serious objections to this proposal” by Brussels.

According to Szijjarto, the European Commission’s plan to abandon Russian gas and nuclear fuel threatens Hungary’s energy security. Moreover, the initiative violates the sovereignty of EU countries, which have the right to choose energy suppliers.