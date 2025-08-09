Popular tags: featured 20
TASS * «ROSCOSMOS, IL COSMONAUTA FOTOGRAFA LA CENERE DEL VULCANO KLYUCHEVSKAYA SOPKA NELLA PENISOLA DELLA KAMCHATKA»

08.08 - sabato 9 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il cosmonauta di Roscosmos e corrispondente speciale di TASS, Alexey Zubritsky, ha scattato fotografie della cenere espulsa dal vulcano Klyuchevskaya Sopka nella penisola della Kamchatka, estremo oriente della Russia.

Fotografie: Alexey Zubritsky/TASS

///

Roscosmos cosmonaut and TASS special correspondent Alexey Zubritsky took photos of ash being ejected from the Klyuchevskaya Sopka volcano in Russia’s Far Eastern Kamchatka Peninsula.

Photos: Alexey Zubritsky/TASS

