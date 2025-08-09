ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA DIFENDE LA SUA SOVRANITÀ, LA RUSSIA DEVE PORRE FINE ALLA GUERRA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Gli ucraini difendono ciò che è loro. Anche coloro che sono con la Russia sanno che essa compie il male. Naturalmente, non concederemo alla Russia alcun riconoscimento per ciò che ha fatto. Il popolo ucraino merita la pace. Tuttavia, tutti i partner devono comprendere cosa significhi una pace degna. Questa guerra deve finire, e la Russia deve porvi fine. È la Russia che ha iniziato questa guerra e la protrae, ignorando qualsiasi scadenza, ed è questo il problema, non altro.
La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina. Nessuno si ritirerà da questo punto né potrà farlo. Gli ucraini non cederanno le loro terre all’occupante.
L’Ucraina è pronta a soluzioni reali che possano portare la pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione senza la partecipazione dell’Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace. Tali decisioni non porteranno a nulla. Sono decisioni morte che non funzioneranno mai. A tutti noi serve una pace reale e viva, che le persone rispettino. Siamo pronti, insieme al Presidente Trump e a tutti i partner, a lavorare per una pace reale e soprattutto duratura, una pace che non crolli per volontà di Mosca.
Ringrazio tutti i nostri concittadini per l’unità. L’Ucraina esiste. Ringrazio tutti i nostri soldati per aver conservato l’indipendenza. Resistete con forza. Questa è la nostra terra, noi siamo l’Ucraina. Gloria all’Ucraina!
Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.
Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви.
Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні!