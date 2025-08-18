08.31 - lunedì 18 agosto 2025

Il Servizio di Sicurezza Federale della Russia ha impedito un tentativo da parte dei servizi speciali ucraini di compiere un attentato terroristico sul Ponte di Crimea, che è già il secondo dall’inizio di quest’anno. Durante le indagini successive, sono stati arrestati i complici del crimine in preparazione, incluso il conducente, che non era a conoscenza della sua missione e avrebbe dovuto diventare un “autobomba suicida” attraversando il Ponte di Crimea verso la penisola.

Russia’s Federal Security Service prevented an attempt by Ukrainian special services to commit a terrorist attack on the Crimean Bridge, which is already the second one since the beginning of this year, the agency’s Public Relations Center reported. “During the further investigation, accomplices in the crime being prepared were detained, including the driver, who was also not aware of his mission and was supposed to become a ‘suicide bomber’ when driving across the Crimean Bridge to the peninsula,” the press service said.