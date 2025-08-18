TASS * «LE FORZE DI DIFESA AEREA RUSSE HANNO DISTRUTTO 23 DRONI UCRAINI IN DIVERSE REGIONI, COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA DIFESA»

08.02 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 23 droni ucraini durante la notte su regioni russe, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Secondo il ministero, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto otto veicoli aerei senza pilota a ala fissa ucraini nella regione di Tambov, cinque sulle acque del Mare di Azov, due sulle acque del Mar Nero, due nella regione di Belgorod, due nella regione di Rostov, uno nella regione di Kursk, uno nella regione di Voronezh, uno nella regione di Krasnodar e uno in Crimea.

///

Air defense forces destroyed and intercepted 23 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry reported. According to the ministry, air defense systems intercepted and destroyed “eight Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles over the Tambov Region, five over the waters of the Sea of Azov, two over the waters of the Black Sea, two over the Belgorod Region, two over the Rostov Region, one over the Kursk Region, one over the Voronezh Region, one over the Krasnodar Region, and one over Crimea.”