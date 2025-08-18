Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * «LE FORZE DI DIFESA AEREA RUSSE HANNO DISTRUTTO 23 DRONI UCRAINI IN DIVERSE REGIONI, COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA DIFESA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.02 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 23 droni ucraini durante la notte su regioni russe, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Secondo il ministero, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto otto veicoli aerei senza pilota a ala fissa ucraini nella regione di Tambov, cinque sulle acque del Mare di Azov, due sulle acque del Mar Nero, due nella regione di Belgorod, due nella regione di Rostov, uno nella regione di Kursk, uno nella regione di Voronezh, uno nella regione di Krasnodar e uno in Crimea.

///

Air defense forces destroyed and intercepted 23 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry reported. According to the ministry, air defense systems intercepted and destroyed “eight Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles over the Tambov Region, five over the waters of the Sea of Azov, two over the waters of the Black Sea, two over the Belgorod Region, two over the Rostov Region, one over the Kursk Region, one over the Voronezh Region, one over the Krasnodar Region, and one over Crimea.”

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.