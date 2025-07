TASS * «L’FSB RUSSA SVENTA UN ATTACCO TERRORISTICO AD UN IMPIANTO DI RAFFINAZIONE PETROLIFERA, L’AUTORE È UNO STRANIERO» (VIDEO)

10.32 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli ufficiali del Servizio Federale di Sicurezza russo (FSB) per la regione di Krasnodar, nel sud della Russia, hanno sventato un attacco terroristico contro un impianto locale di raffinazione del petrolio, ha riferito l’ufficio regionale dell’FSB ai giornalisti.

L’attacco è stato pianificato da un cittadino straniero che agiva per conto di un’organizzazione terroristica internazionale. È stato aperto un caso penale.

Per eseguire l’attacco, l’uomo, su ordine del suo mandante, ha preparato un cocktail Molotov. Il suo piano prevedeva di dare fuoco a un dormitorio di uno degli impianti di raffinazione del petrolio, seguito dalla pubblicazione online di un video del crimine per intimidire il pubblico.

L’uomo intendeva recarsi in Afghanistan per unirsi alle fila della suddetta organizzazione terroristica internazionale.

Officers of the Russian Federal Security Service (FSB) for the Krasnodar Region, southern Russia, have foiled a terrorist attack targeting a local oil refining facility, the regional FSB office told reporters.

The attack was planned by a foreign national acting on behalf of an international terrorist organization. A criminal case has been opened.

To carry out the attack, the man, acting on orders of his handler, prepared a Molotov cocktail. His plan involved setting fire to a dormitory building at one of the oil refining facilities, followed by posting video footage of the crime online to intimidate the public. The man intended to travel to Afghanistan to join the ranks of the aforementioned international terrorist organization.

Video: FSB/TASS