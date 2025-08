11.36 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sono state rese pubbliche le immagini video dell’incontro tra Putin e Witkoff al Cremlino. Il video è disponibile sul sito ufficiale del Cremlino.

///

Video footage of Putin’s meeting with Witkoff in the Kremlin has been released.

Video: the official Kremlin website