PD * MARCINELLE: «IL 7 E 8 AGOSTO IN BELGIO, IN MEMORIA DELLA STRAGE»

10.01 - mercoledì 6 agosto 2025

Marcinelle, il 7 e 8 agosto Pd in Belgio in memoria della strage

“Tutelare la sicurezza e la dignità del lavoro italiano nel mondo, rinnovare la memoria della realtà e dei sacrifici dell’emigrazione, promuovere i diritti degli italiani all’estero; sono queste le ragioni dell’impegno del Partito Democratico a favore dei cittadini e delle Comunità italiane nei cinque Continenti.

Per queste ragioni anche quest’anno il Partito Democratico sarà, i prossimi 7 e 8 agosto, a Marcinelle (Belgio) per onorare la memoria dei 262 minatori, di cui 136 italiani che persero la vita l’8 agosto 1956.

Il Partito Democratico sarà rappresentato da Luciano Vecchi, Responsabile per gli italiani all’estero del PD, dal Sen. Andrea Crisanti e dal vicepresidente del gruppo Pd alla Camera On.Toni Ricciardi – entrambi eletti nella Ripartizione Europa – e da un’ampia delegazione della Federazione PD Belgio, guidata dalla Segretaria Teresa Iurillli e dalla Presidente Nadia Buttini”. Lo scrive in una nota il Partito Democratico.