TASS * «L’AMMINISTRAZIONE TRUMP AMPLIA LA RICERCA DI PARTNER PER LA DIFESA MISSILISTICA GOLDEN DOME, TEME LA DIPENDENZA DA SPACEX DI ELON MUSK»

15.29 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta ampliando la ricerca di partner per costruire il sistema di difesa missilistica Golden Dome, in quanto è cauta rispetto a un’eccessiva dipendenza da SpaceX di Elon Musk, ha riferito Reuters. I possibili candidati includono il progetto Kuiper di Amazon e startup come Stoke Space e Rocket Lab. Questo avviene in un contesto di deterioramento delle relazioni tra Trump e Musk, culminato in una disputa pubblica all’inizio di giugno.

US President Donald Trump’s administration is expanding its search for partners to build the Golden Dome missile defense system, as it is wary of over-reliance on Elon Musk’s SpaceX, Reuters reported. Possible candidates include Amazon’s Project Kuiper and such startups as Stoke Space and Rocket Lab. This is happening amid a deteriorating relationship between Trump and Musk, which culminated in a public spat in early June.