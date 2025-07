TASS * «IL SEGRETARIO DI STATO USA MARCO RUBIO ESCLUDE UN CONFLITTO DIRETTO CON LA RUSSIA, METTE IN GUARDIA DA INCIDENTI ACCIDENTALI»

20.40 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha dichiarato in un’intervista a Fox Radio che un conflitto militare diretto tra gli Stati Uniti e la Russia non deve mai essere permesso. Ha sottolineato che la guerra tra gli Stati Uniti e la Russia non è nemmeno immaginabile, poiché sono le due più grandi potenze nucleari del mondo e il rischio sarebbe troppo alto. Rubio ha aggiunto che la preoccupazione principale è un possibile piccolo scontro o un errore di calcolo che potrebbe portare all’inizio del conflitto. Tuttavia, ha ribadito che uno scenario del genere sembra improbabile e non dovrebbe nemmeno essere considerato, poiché non è realistico o fattibile per nessuna delle due parti.

A direct military conflict between the United States and Russia must never be allowed to happen, US Secretary of State Marco Rubio told Fox Radio in an interview. “Well, that’s not even a fathomable thing. I mean, understand, the war between the United States and Russia is not something we can ever see. These are the two largest nuclear weapons militaries in the world, and the danger would just be too great,” he pointed out when asked if Russia was in a position to confront America militarily. Rubio noted that the thing to worry about “is a skirmish or a miscalculation that leads to the start of conflict.” Still, the top US diplomat stressed that such a scenario looked unlikely. “We shouldn’t even think about it, because that’s not something that is plausible or frankly feasible for either side,” Rubio concluded.