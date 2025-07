TASS * «IL REGNO UNITO SI PREPARA A RICONOSCERE LO STATO DI PALESTINA, PRESSIONI INTERNE SPINGONO IL PRIMO MINISTRO STARMER A MANTENERE LA PROMESSA»

06.37 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, dovrebbe presentare questa settimana un piano per riconoscere lo Stato di Palestina, secondo quanto riportato dal The Times. Il quotidiano attribuisce questa iniziativa del capo del governo alla crescente pressione da parte del Partito Laburista al potere, guidato da Starmer. Secondo l’articolo, sette membri del gabinetto stanno facendo pressione sul Primo Ministro affinché riconosca lo Stato palestinese, adempiendo così a una promessa contenuta nel manifesto elettorale del Partito Laburista, che però non specifica un termine temporale. Il quotidiano ha citato un portavoce di Starmer, che ha dichiarato che il Primo Ministro “ha condiviso i piani su cui sta lavorando con altri leader europei per portare a una pace duratura” nei prossimi giorni, riconoscendo il diritto “inalienabile” dei palestinesi ad avere uno stato proprio.

///

UK Prime Minister Keir Starmer is expected to present a plan to recognize the State of Palestine this week, The Times reported. The newspaper attributes this move by the head of government to growing pressure from the ruling Labour Party, led by Starmer. According to the article, seven cabinet members are pressuring the prime minister to recognize the Palestinian state, thus fulfilling a promise contained in the Labour Party’s election manifesto, which does not specify a timeframe. The newspaper quoted a Starmer spokesperson who said that the prime minister “shared the plans he is working on with other European leaders to bring about a lasting peace” in the coming days, recognizing “the “inalienable right” of Palestinians to have their own state.