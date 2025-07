TASS * RUSSIA: «AEROFLOT CANCELLA 54 VOLI, PRIORITÀ È ALLE ROTTE VERSO ESTREMO ORIENTE E VOLI INTERNAZIONALI» (VIDEO)

21.36 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Aeroflot ha cancellato 54 voli di andata e ritorno previsti per oggi. Altri 206 voli sui 260 programmati per la giornata sono in fase di preparazione, ha riferito il Ministero dei Trasporti russo.

La priorità è data ai voli con destinazioni nel Far East, a Kaliningrad, Sochi, Mineralnye Vody e ai voli internazionali.

///

Aeroflot has canceled 54 round flights for today. The other 206 out of 260 flights scheduled for today are being prepared to be made, the Russian Ministry of Transport said.

The priority is given to flights with the destinations in the Far East, Kaliningrad, Sochi, Mineralnye Vody, and to international flights.

Video: TASS/Ruptly