TASS * «IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN ELOGIA LA FRANCIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PALESTINA, CONGRATULANDOSI CON MACRON PER LA DECISIONE»

16.03 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha salutato la decisione della Francia di riconoscere la Palestina come uno stato indipendente, ha riferito l’amministrazione del leader turco dopo la sua telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente Erdogan ha congratulato il presidente francese Macron per la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina.

///

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has hailed France’s decision to recognize Palestine as an independent state, the Turkish leader’s administration said after his phone call with French President Emmanuel Macron. “President Erdogan congratulated French President Macron on the decision to recognize the State of Palestine,” it said.