TASS * «HAMAS CRITICA LE PAUSE TATTICHE DI ISRAELE, ACCUSA DISTRAZIONE MENTRE CONTINUANO LE UCCISIONI A GAZA»

15.38 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Hamas ha criticato la decisione di Israele di dichiarare pause tattiche quotidiane in alcune aree della Striscia di Gaza, definendola come una mossa volta a distrarre l’attenzione dalle ostilità in corso che stanno uccidendo civili.

“Israele dichiara pause umanitarie, ma la situazione sul terreno dimostra che ciò viene fatto per distrarre l’attenzione,” ha citato Hamas uno dei suoi leader, Ali Baraka, sul suo canale Telegram.

Secondo Baraka, queste pause sono pensate per “fornire copertura agli occhi della comunità mondiale mentre si continua a uccidere civili a Gaza, in particolare coloro che aspettano la distribuzione di aiuti umanitari.”

///

Hamas has slammed Israel’s decision to declare daily tactical pauses in some areas of the Gaza Strip as a move aiming to distract attention from continuing hostilities killing civilians.

“Israel declares humanitarian pauses, but the situation on the ground proves that this is being done to distract attention,” Hamas quoted one of its leaders, Ali Baraka, on its Telegram channel.

According to Baraka, these pauses are meant to “provide cover in the eyes of the world community while continuing killing civilians in Gaza, in particular those awaiting humanitarian aid distribution.”