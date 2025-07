TASS * «GLI USA MINACCIANO SANZIONI SECONDARIE ALLA RUSSIA, TRUMP AVVERTE CHE AGIRANNO IN 50 GIORNI SENZA L’ACCORDO UCRAINO»

17.24 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli Stati Uniti introdurranno sanzioni secondarie contro la Russia e i suoi partner commerciali se non sarà raggiunto un accordo con l’Ucraina entro 50 giorni, ha dichiarato il presidente Donald Trump.

Gli Stati Uniti imporranno tariffe doganali al 100% sulla Russia e sui suoi partner commerciali se Mosca e Washington non troveranno un accordo sull’Ucraina, ha aggiunto il leader statunitense.

The United States will introduce secondary sanctions against Russia and its trade partners if no Ukrainian deal is reached within 50 days, President Donals Trump said.

Import tariffs at the rate of 100% will be imposed by the US on Russia and its trade partners if Moscow and Washington do not come to terms on Ukraine, the US leader added.