TASS * «DIFESE AEREE RUSSE INTERCETTANO 51 DRONI UCRAINI, COLPITE PIÙ REGIONI DALLA RUSSIA ALLA CRIMEA»

08.48 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 51 droni ucraini sopra regioni russe la scorsa notte. Secondo il Ministero della Difesa, 16 droni sono stati abbattuti sopra la Regione di Rostov, altri 16 sopra la Regione di Brjansk, 12 sopra la Crimea, quattro sopra la Regione di Voronež e tre sopra la Regione di Orël.

///

Air defenses intercepted and destroyed 51 Ukrainian drones over Russian regions last night. According to the Defense Ministry, 16 drones were shot down over the Rostov Region, another 16 over the Bryansk Region, 12 over Crimea, four over the Voronezh Region, and three over the Oryol Region.