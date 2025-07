PACCHER (CONSIGLIO PAT – LEGA) * NOVALEDO: «MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE LUNGO LA SP 228, APPROVATO IL MIO ODG»

11.13 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tra gli ordini del giorno relativi alla manovra di assestamento approvati ieri dal Consiglio provinciale figura la proposta del consigliere Roberto Paccher, che impegna la Giunta a valutare la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul marciapiede esistente lungo la Strada Provinciale 228 Levico–Novaledo. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità del percorso pedonale, assicurandone la percorribilità in condizioni adeguate.

La Strada Provinciale 228 (SP 228) collega i centri abitati di Levico e Novaledo, proseguendo poi verso Pergine Valsugana in direzione est-ovest. Si tratta dell’unica arteria in Valsugana ad attraversare per intero un centro abitato: nel tratto di Novaledo, infatti, la strada si sviluppa per oltre 1.500 metri, dividendo fisicamente il paese in due e generando disagi significativi nella vita quotidiana dei residenti, nonché per le attività economiche locali.

“Con questo ordine del giorno – spiega il consigliere Roberto Paccher – ho voluto portare all’attenzione del Consiglio una situazione che da troppo tempo rappresenta un problema concreto per i cittadini di Novaledo. La Strada Provinciale 228 non solo attraversa l’intero abitato, ma lo divide, creando criticità evidenti per la mobilità quotidiana e la sicurezza dei pedoni. Il marciapiede presente, ormai deteriorato, necessita di un intervento urgente di manutenzione straordinaria per garantire condizioni adeguate e un maggiore decoro urbano. Auspico che questo impegno trovi attuazione in tempi brevi, dando una risposta concreta a un’esigenza reale e sentita dalla comunità locale.”

*

Consigliere provinciale Roberto Paccher

Gruppo consiliare Lega Trentino per Fugatti Presidente