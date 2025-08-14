TASS * «ATTACCO UCRAINO ALLA CITTÀ RUSSA DI BELGOROD, DANNI LIEVI E TRE FERITI SEGNALATI» (VIDEO)

10.02 - giovedì 14 agosto 2025

Secondo il governatore Vyacheslav Gladkov, l’esercito ucraino ha effettuato un attacco con droni sull’edificio del governo regionale di Belgorod, causando danni lievi. Non sono state riportate vittime nell’attacco. Gladkov ha dichiarato che un altro attacco con droni a Belgorod ha causato il ferimento di tre persone. Un’auto ha preso fuoco, ma è stata subito spenta dai vigili del fuoco. Video e foto sono disponibili sul canale ufficiale Telegram di Gladkov.

According to Governor Vyacheslav Gladkov, the Ukrainian military carried out a drone strike on the regional government’s building, causing minor damage. No casualties were reported in the attack. Gladkov said that another drone strike on Belgorod had left three people injured. A car caught fire, which was put out by emergency workers. Video and photos: Gladkov’s official Telegram channel