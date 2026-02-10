SIM CARABINIERI * CAPONAGO (MB): «INCIDENTE SULLA A4, VICINANZA AI 10 COLLEGHI FERITI DELL’8° REGGIMENTO “LAZIO”»

11.15 - martedì 10 febbraio 2026

Il SIM Carabinieri apprende con apprensione la notizia dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 9 febbraio, lungo l’autostrada A4, nei pressi di Caponago (MB) in conseguenza del quale 10 nostri colleghi sono rimasti feriti. Il sinistro ha visto coinvolto un mezzo dell’Arma con a bordo dieci militari dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, i quali si stavano recando a Milano per l’impiego nei servizi di Ordine Pubblico legati ai dispositivi di sicurezza per le Olimpiadi Milano-Cortina. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo militare è stato impattato da un’autovettura civile per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. A seguito della collisione, il mezzo dell’Arma si è ribaltato sulla carreggiata dopo aver urtato le barriere di protezione poste all’entrata dell’area di servizio Brianza Nord.

“In questo momento di difficoltà, tutto il SIM Carabinieri si stringe attorno ai dieci colleghi rimasti feriti. Esprimiamo il nostro più sentito augurio di una pronta e completa guarigione ai militari coinvolti, attualmente ricoverati presso diverse strutture ospedaliere della zona.” Il SIM Carabinieri sottolinea l’importanza e la delicatezza del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Arma, che affrontano rischi costanti, anche durante i trasferimenti logistici, per garantire la sicurezza della collettività in occasione di grandi eventi internazionali.