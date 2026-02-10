Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «AREZZO, FRODE NEL COMMERCIO DI ARGENTO: 15 INDAGATI E SEQUESTRI PER OLTRE 15 MILIONI»

11.10 - martedì 10 febbraio 2026

In collaborazione con Il Sole 24 ore riceviamo e pubblichiamo il link della seguente news.
Lo schema di frode, attuato dall’associazione a delinquere, aveva quale perno e principale beneficiaria una società bolognese operante nel settore delle lavorazioni industriali di metalli la quale, come ricostruito,sfruttando un meccanismo fraudolento di evasione dell’IVA, riusciva ad approvvigionarsi di una grande quantitàdi argento puro, da utilizzare nelle sue lavorazioni, ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al fixing diriferimento

