SEN. BIANCOFIORE (C’I)* GIORNO RICORDO: «TRAGEDIA DA NON DIMENTICARE, LA VERITÀ UNICO STRUMENTO CONTRO IL NEGAZIONISMO»

09.32 - lunedì 10 febbraio 2025

“La memoria non si cancella e il giorno del Ricordo è una testimonianza incancellabile di una tragedia che non possiamo dimenticare. Migliaia i perseguitati, esuli nella loro stessa patria, e barbaramente uccisi in nome di un odio folle ed ideologico. Questa giornata assume un significato ancora più importante in queste ore, nelle quali con vili tentativi di negare l’orrore delle foibe, c’è chi ancora tenta di non riconoscere il sacrificio e il martirio di donne, bambini e uomini.

La verità, che non dobbiamo mai stancarci di raccontare, è l’unico strumento che abbiamo per spegnere i focolai di odio e onorare le vittime innocenti di quella orribile pagina della nostra storia”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.