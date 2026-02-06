RAI RADIO1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * MILANO CORTINA: CRISANTI, «VIRUS INTESTINALI? MOLTO INFETTIVO E DURA 10 GIORNI»

16.40 - venerdì 6 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////
MILANO CORTINA, VIROLOGO CRISANTI: VIRUS INTESTINALI? MOLTO INFETTIVO, DURA 10 GIORNI E’ TERRIBILE, DI SOLITO SI PROPAGA SULLE NAVI.
I problemi intestinali di alcune squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina? “Sono dovuti ad un virus molto infettivo che colpisce l’apparato digerente che dura una decina di giorni, una cosa terribile. Di solito questo virus si propaga sulle navi, colpisce pochi passeggeri e poi si espande quindi bisogna fare moltissima attenzione”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il virologo Andrea Crisanti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA