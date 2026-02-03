RAI RADIO1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * LEGA, SYLVIE LUBAMBA: «ADDIO VANNACCI? SBAGLIATO, NON E’ IL MOMENTO GIUSTO MA IO LO SEGUO»

18.00 - martedì 3 febbraio 2026

LEGA, SYLVIE LUBAMBA: ADDIO VANNACCI? SBAGLIATO, NON E’ IL MOMENTO GIUSTO MA IO LO SEGUO, DECOLLEREMO O AFFONDEREMO INSIEME, SONO IL SUO FEDELISSIMO ARALDO

La rottura di Vannacci con la Lega? “Dopo averlo saputo gli ho subito scritto che io, il suo fedelissimo araldo, sarò sempre al suo fianco”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Sylvie Lubamba, fondatrice e numero due del Team Vannacci di Milano, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Secondo me comunque – ha proseguito la showgirl a Un Giorno da Pecora -, non fa bene a lasciare la Lega, non è il momento giusto, non è il momento adatto. Lui però è un uomo intelligente e quindi lo seguirò: o decolleremo o affonderemo assieme”.