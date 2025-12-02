RAI 2 – BELVE“ 2/12 ORE 21.25: SABRINA SALERNO, «NON SONO MAI STATA L’AMANTE DI SILVIO BERLUSCONI» (CLIP VIDEO)

11.31 - martedì 2 dicembre 2025

Rai2 presenta

TORNA BELVE, IL PROGRAMMA IDEATO E CONDOTTO DA FRANCESCA FAGNANI

TRA GLI OSPITI DELLA QUINTA PUNTATA SABRINA SALERNO

Cantante e showgirl, sex symbol iconica degli anni’80. Sabrina Salerno svela i momenti belli e quelli più difficili della sua vita. Nello studio di Belve Salerno parla del ‘noto’ flirt con Silvio Berlusconi. “Quanto c’è di vero in quel gossip?” chiede Fagnani. “Non sono mai stata la sua amante” risponde la cantante di ‘Boys’ che aggiunge: “Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma ‘Premiatissima’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”.

Sul difficile rapporto col padre a Fagnani confessa: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. “Lei ha chiesto il test del DNA?” domanda la giornalista. “Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risulta sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome” spiega Salerno. “Lo ha sempre protetto?” chiede Fagnani. “Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza” la sua risposta.

A Francesca Fagnani, poi, Salerno fa una sorprendente rivelazione: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”. “Ci dica chi è” indaga Fagnani. “No. È amatissimo, uno che fa gli stadi”. “Baglioni” dice la giornalista e Salerno, dopo una pausa, con un sorriso titubante prova a glissare: “Lei è tremenda Fagnani…”.

Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla sesta stagione: in prima serata, ogni martedì alle 21.25. Tra gli ospiti della quinta puntata Sabrina Salerno. Gli altri ospiti sono Stefania Sandrelli e Fabio Fognini.

E poi, un momento di grande emozione con Maria De Filippi: per questa puntata, l’ultima della stagione di Belve, Francesca Fagnani riprende il suo posto sullo sgabello per intervistare la conduttrice.

