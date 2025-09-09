PROTEZIONE CIVILE * MALTEMPO: «ALLERTA ARANCIONE PER PIEMONTE – LIGURIA – TOSCANA – LOMBARDIA – VENETO, FVG,TEMPORALI SU GRAN PARTE DEL PAESE»

16.59 - martedì 9 settembre 2025

Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione, domani verso il centro-sud, con fenomeni localmente di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre, allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell’Italia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.