PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «LA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GOVERNO AFFRONTA SICUREZZA E TRANSIZIONE VERDE, DECRETO SU PARITÀ RETRIBUTIVA»

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 159

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 16.10 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni (PRESIDENZA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (PRESIDENZA – INTERNO – GIUSTIZIA – DIFESA – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – ECONOMIA E FINANZE);

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno (PRESIDENZA – INTERNO – GIUSTIZIA – DIFESA -ECONOMIA E FINANZE – FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ);

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – IMPRESE E MADE IN ITALY);

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ);

LEGGI REGIONALI;

VARIE ED EVENTUALI.