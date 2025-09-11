POLIZIA DI STATO – SIRACUSA * IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: «ARRESTATI QUATTRO SCAFISTI EGIZIANI PER FAVOREGGIAMENTO» (VIDEO)

07.33 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di 4 cittadini egiziani, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa nelle coste della provincia aretusea.

Nei confronti dei quattro stranieri sono stati raccolti elementi indiziari, che dovranno trovare riscontro nel corso del dibattimento ove si formerà nel contradditorio tra le parti la prova, che consentono di accusarli di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto soggetti che hanno consentito la traversata e il successivo sbarco nelle nostre coste. Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, i quattro egiziani sono stati condotti in carcere.