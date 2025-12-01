POLIZIA DI STATO: «PASSAPORTO: NUOVE MODALITÀ  DI PAGAMENTO PER IL RILASCIO»

14.10 - lunedì 1 dicembre 2025

Cambiano da oggi le modalità di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario. Per effettuare il pagamento, il cui importo è stato rimodulato a 42,70 euro, non si potrà più utilizzare il bollettino postale, ma bisognerà corrispondere limporto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi prestatori di servizi di pagamento che operano attraverso la piattaforma PagoPa.

Sostanzialmente il cittadino può effettuare il pagamento presso un Ufficio postale o presso gli sportelli delle banche, che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPa, oppure presso i prestatori di servizi di pagamento (solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie).

È anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, banche e prestatori di servizio).

Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato online, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025, attraverso bollettino Postale.

