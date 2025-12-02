POLIZIA DI STATO: «IDENTIFICATI E DENUNCIATI RAPINATORI MINORENNI A MILANO»

14.10 - martedì 2 dicembre 2025

Nove ragazzi, tra cui quattro ragazze e un minore di 12 anni, sono stati identificati e denunciati lo scorso fine settimana dai poliziotti delle volanti di Milano. Sono ritenuti responsabili delle rapine commesse ai danni di un quattordicenne e un quindicenne.

Il primo episodio, avvenuto sabato, ha avuto come vittima un 15enne che, dopo essersi accorto del furto dei suoi auricolari all’uscita di un bar, è riuscito a localizzarli. La geolocalizzazione lo ha condotto vicino al luogo del furto e a una 17enne che era in compagnia di tre amiche.

Quando il 15enne ha chiesto la restituzione della refurtiva, la 17enne lo ha aggredito. La ragazza all’arrivo della Polizia ha aggredito anche un agente e nel tentativo di disfarsi della prova ha lanciato gli auricolari nel Naviglio.

Le tre minorenni, due 17enni e una 16enne sono state arrestate, mentre la 18enne è stata indagata per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione, nella borsa di una delle indagate, è stato trovato un martelletto frangivetro e un tirapugni in acciaio da 10 centimetri.

La sera di domenica, invece, un 14enne è stato avvicinato e accerchiato da un gruppo di circa dieci ragazzi che lo hanno strattonato per sottrargli il giubbotto e gli auricolari prima di fuggire.

Grazie alle descrizioni e alla geolocalizzazione degli auricolari gli agenti sono riusciti a rintracciare rapidamente i cinque giovani compatibili di età compresa tra i 12 e i 17 anni. I ragazzi sono stati indagati in stato di libertà per rapina in concorso.

