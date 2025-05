PALAZZO CHIGI * CDM – 9/5: «IMPUGNATA LA LEGGE TOSCANA, VÌOLA COMPETENZE STATALI SU GIUSTIZIA, SALUTE E RICERCA»

18.34 - venerdì 9 maggio 2025

///

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 9 maggio 2025, alle ore 15.33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

٠٠٠٠٠

RESPONSABILITÀ ERARIALE

Differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025.

La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

٠٠٠٠٠

TRIBUTI LOCALI

Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Come già fatto per i tributi statali, si prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

Per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. Per le province si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai comuni, si prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e si semplificano gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100 per cento la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione.

٠٠٠٠٠

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.

Il testo, tra l’altro, potenzia il servizio telefonico “emergenza infanzia 114” e ne estende l’ambito operativo ai fini della prevenzione e del contrasto anche dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nell’ottica della più ampia tutela dei minorenni. Il servizio, già attivo su tutto il territorio nazionale ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell’anno, è accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e ragazzi sotto i 18 anni.

Inoltre, il 114 fornisce alle vittime, ai loro congiunti e alle persone legate ad esse da relazione affettiva un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, di consulenza psicopedagogica e, nei casi più gravi, informa prontamente l’autorità di polizia. Anche a tal fine, si prevede che l’app offerta gratuitamente dal 114 includa una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso del chiamante, e un servizio di messaggistica istantanea nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati anonimi inerenti alle segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, acquisiti dal gestore del numero di pubblica utilità 114, saranno trasmessi annualmente al Ministero dell’istruzione e del merito in forma aggregata, anche al fine di agevolare la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni.

Il sito internet dedicato al 114 assicurerà la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti.

L’ISTAT, avvalendosi anche dei dati forniti da altri soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, svolgerà, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di descriverne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti, i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e del merito, invierà alle Camere una relazione contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall’ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il testo, inoltre, aggiorna le disposizioni relative alle comunicazioni che i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica inviano agli utenti in base al Codice delle comunicazioni elettroniche, in modo da prevedere che esse richiamino espressamente le disposizioni dell’articolo 2048 del Codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete.

Infine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, anche in coordinamento con le apposite strutture del Ministero dell’istruzione e del merito, promuoverà campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi e il Ministero dell’istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuoveranno la conoscenza del numero pubblico “emergenza infanzia 114”.

٠٠٠٠٠

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi:

1. Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26 (Ministro dell’università e della ricerca)

2. Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

٠٠٠٠٠

STATI D’EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

– la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento delle attività del piano degli interventi di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 maggio 2024, n. 1084;

– la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza per intervento all’estero già dichiarato in conseguenza degli accadimenti in atto nella striscia di Gaza e l’ulteriore stanziamento di euro 2.500.000, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento delle attività afferenti alle tipologie della lettera a) (organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento) del comma 2 dell’articolo 25, nonché per poter effettuare ulteriori trasferimenti medici e fornire beni e mezzi di sostentamento alla citata popolazione sul posto.

٠٠٠٠٠

VALUTAZIONE E ARMONIZZAZIONE DI INTERESSI PUBBLICI

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 7 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito ai progetti relativi alla realizzazione di quattro impianti eolici e di tre impianti agri-fotovoltaici localizzati nel territorio della regione Puglia. Le delibere del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Di seguito l’elenco degli impianti.

Impianti eolici

1. impianto eolico denominato “EWR1 – San Martino – Serre”, composto da 19 aerogeneratori, della potenza complessiva pari a 115 MW, da realizzarsi nei comuni di Rocchetta Sant’Antonio (FG), Candela (FG), Sant’Agata di Puglia (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG);

2. impianto eolico denominato “Appia Energia”, da ubicarsi nei comuni di Mesagne, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR);

3. impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con storage denominato “Sava – Maruggio”, costituito da 22 aerogeneratori da 6 MW, per complessivi 132 MW, ed uno storage da 50 MW, per una potenza complessiva di 182 MW, da realizzarsi nei comuni di Erchie (BR), Manduria (TA), Sava (TA), Maruggio (TA) e Torricella (TA)

4. impianto eolico denominato “ALPHA 2” costituito da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzarsi nel comune di Cerignola (FG) e opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale.

Impianti agri-fotovoltaici

1. impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 140,70 MW, e impianto di accumulo da 25 MW, da realizzarsi nei comuni di Gravina in Puglia (BA) e Poggiorsini (BA) e delle relative opere di connessione anche nel comune di Genzano di Lucania (PZ);

2. impianto agrofotovoltaico, della potenza pari a 31 MW, e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro del comune di Ascoli Satriano (FG), in località Flamia;

3. impianto agrivoltaico, della potenza di picco pari a 36,51718 MW in DC, da ubicare nel Comune di Spinazzola (BT) Loc. “Masseria D’Errico”.

٠٠٠٠٠

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

– su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il collocamento in posizione di comando del dott. Roberto Bruno Mario Giarola ai fini dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero;

– su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, il conferimento dell’incarico di Direttore nazionale degli armamenti all’ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani;

– su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la nomina del generale di squadra aerea Antonio Conserva a Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

٠٠٠٠٠

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quattordici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Toscana n. 16 del 14/03/2025, recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, in quanto, nella sua interezza, esula in via assoluta dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica, violando l’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare:

1. la legge della Regione Abruzzo n. 4 del 10/03/2025, recante “Riconoscimento e celebrazione manifestazione “Marsicaland” e ulteriori disposizioni”;

2. la legge della Regione Veneto n. 3 del 12/03/2025, recante “Interventi a sostegno dei gemellaggi”;

3. la legge della Regione Calabria n. 9 del 17/03/2025, recante “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”;

4. la legge della Regione Abruzzo n. 6 del 11/03/2025, recante “Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)”;

5. la legge della Regione Basilicata n. 17 del 19/03/2025, recante “Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale (S.C.A.C.CO.)”;

6. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 18/03/2025, recante “Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano””;

7. la legge della Regione Piemonte n. 4 del 24/03/2025, recante “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati)”;

8. la legge della Regione Campania n. 1 del 19/03/2025, recante “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2023”;

9. la legge della Regione Campania n. 3 del 19/03/2025, recante “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)”;

10. la legge della Regione Campania n. 4 del 19/03/2025, recante “Istituzione della Giornata del ragù napoletano”;

11. la legge della Regione Campania n. 5 del 24/03/2025, recante “Valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Gruppi di Majorettes”;

12. la legge della Regione Liguria n. 2 del 25/03/2025, recante “Proroga graduatorie per la professione di assistente sociale”;

13. la legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 24/03/2025, recante “Donne nella Giunta regionale” – Modifica della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezione degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni”.

٠٠٠٠٠

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 16.03.