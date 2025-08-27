EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «CELEBRATA L’INDIPENDENZA DELLA MOLDAVIA, UN CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ E LA SPERANZA EUROPEA»

18.01 - mercoledì 27 agosto 2025
Oggi a Chișinău si celebra la Giornata dell’Indipendenza della Moldavia, che segna l’ingresso del Paese nell’era della sovranità e della ritrovata libertà.
Un unico orizzonte ci unisce: Europa, amicizia, solidarietà e fiducia nel futuro.
Aujourd’hui à Chișinău, nous célébrons le jour de l’indépendance de la Moldavie, marquant l’entrée du pays dans l’ère de la souveraineté et de la liberté retrouvée.
Un même horizon nous unit : l’Europe, l’amitié, la solidarité et la confiance dans l’avenir.
— Emmanuel Macron
