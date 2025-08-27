Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «CELEBRATA L’INDIPENDENZA DELLA MOLDAVIA, UN CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ E LA SPERANZA EUROPEA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.01 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi a Chișinău si celebra la Giornata dell’Indipendenza della Moldavia, che segna l’ingresso del Paese nell’era della sovranità e della ritrovata libertà.

Un unico orizzonte ci unisce: Europa, amicizia, solidarietà e fiducia nel futuro.

///
Aujourd’hui à Chișinău, nous célébrons le jour de l’indépendance de la Moldavie, marquant l’entrée du pays dans l’ère de la souveraineté et de la liberté retrouvée.

Un même horizon nous unit : l’Europe, l’amitié, la solidarité et la confiance dans l’avenir.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.