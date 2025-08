PALAZZO CHIGI * ANNIVERSARIO STRAGE BOLOGNA: «UNA DELLE PAGINE PIÙ BUIE DELLA STORIA, CI UNIAMO AL DOLORE E ALLA RICHIESTA DI GIUSTIZIA»

12.26 - sabato 2 agosto 2025

Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il 2 agosto di 45 anni fa il popolo italiano ha vissuto una delle pagine più buie della sua storia. Il terrorismo ha colpito con tutta la sua ferocia la città di Bologna, con un attentato che ha disintegrato la stazione, uccidendo 85 persone e ferendone oltre duecento.

Oggi ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi, e ci uniamo al loro dolore e alla loro richiesta di giustizia. Il Governo continuerà a fare la sua parte in questo percorso per arrivare alla piena verità sulle stragi che hanno sconvolto la Nazione nel secondo Dopoguerra, a partire dall’impegno portato avanti insieme alle altre Amministrazioni competenti per il versamento degli atti declassificati all’Archivio centrale dello Stato, in un clima di collaborazione con le associazioni dei famigliari delle vittime.