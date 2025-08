TASS * «MACRON EQUIPARA GLI OSTAGGI DI HAMAS AI TERRORISTI PALESTINESI, SCATENA LE CRITICHE DELLA LEADERSHIP ISRAELIANA»

11.42 - sabato 2 agosto 2025

Il presidente francese Emmanuel Macron ha fornito a Hamas un motivo per rifiutare l’accordo di pace a Gaza, equiparando gli ostaggi detenuti dai radicali nell’enclave con i terroristi palestinesi incarcerati in Israele, ha dichiarato Dmitry Gendelman, consigliere dell’Ufficio del Primo Ministro.

“Macron ha scelto ancora una volta la cecità morale anziché la leadership morale. Qualsiasi dichiarazione che equipari civili innocenti a criminali di guerra è un ostacolo diretto ai negoziati e un regalo ai terroristi”, ha scritto Gendelman sul suo canale Telegram. Il consigliere ha commentato la situazione del primo agosto, quando Hamas ha diffuso un video presumibilmente con un giovane uomo che sarebbe il prigioniero israeliano Evyatar David e successivamente Macron ha chiesto “la liberazione di tutti e due le parti” durante uno dei suoi discorsi.

“Israele continuerà a fare tutto il possibile per riportare indietro i suoi cittadini, nonostante il fallimento morale di una parte della comunità internazionale”, ha sottolineato Gendelman, osservando che “se l’accordo dovesse fallire nei prossimi giorni, la responsabilità non ricadrà solo su Hamas, ma anche su chi equipara la vittima con il carnefice”.

French President Emmanuel Macron provided Hamas with a reason to reject the Gaza settlement agreement by equating hostages held by radicals in the enclave with Palestinian terrorists held in Israeli prisons, Dmitry Gendelman, an adviser to the Prime Minister’s Office, said.

“Macron has once again chosen moral blindness over moral leadership. Any statement equating innocent civilians with war criminals is a direct obstacle to negotiations and a gift to terrorists,” Gendelman wrote on his Telegram channel. The adviser commented on the August 1 situation, when Hamas released a video allegedly featuring a young man who is Israeli hostage Evyatar David and after that, Macron called for “the release of all on both sides” during one of his speeches.

“Israel will continue to do everything possible to bring back its citizens, despite the moral failure of part of the international community,” Gendelman pointed out, noting that “if the deal falls through in the coming days, the responsibility for this will lie not only with Hamas, but also with those who equate the victim with the executioner.”