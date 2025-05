ON. CATTOI (LEGA) * UE: «DECLASSAMENTO LUPO, PER GARANTIRE SICUREZZA ED EVITARE SPOPOLAMENTO AREE MONTANE»

19.16 - martedì 6 maggio 2025

Ue: Cattoi (Lega) declassamento lupo per garantire sicurezza, attività economiche quali turismo, zootecnia, agricoltura ed evitare spopolamento aree montane.

“Nel provvedimento di oggi esprimiamo un parere sulla verifica del principio di sussidiarietà della proposta di risoluzione Ue per il declassamento del lupo nella direttiva Habitat da specie particolarmente protetta a specie protetta. All’interno del Ddl Montagna, la Lega ha fortemente voluto un emendamento che prevede il recepimento automatico del declassamento, affinché non si perda tempo nel dare risposte alle istanze dei territori, soprattutto di montagna e delle terre alte, particolarmente toccate da questo problema.

I numeri citati in termini assoluti sono errati: il lupo non è diffuso in tutta Italia e nemmeno in tutto l’arco alpino. Bensì, in termini di presenza sul territorio nazionale, il lupo è contingentato a porzioni di territori, e questo va ricordato (territori circoscritti altamente antropizzati). La Lega, secondo il principio federalista autonomista, propone la delega di questa materia ai governatori delle singole regioni, per garantire un intervento immediato nei territori e mettere a terra le richieste dei settori produttivi, quali zootecnia, agricoltura e turismo, ma anche sicurezza.

Nel territorio della provincia di Trento gli attacchi dei lupi ai cani da compagnia delle persone a passeggio nei centri urbani delle nostre Comunità si sono verificati, ma anche gli attacchi al bestiame degli allevatori, sono all’ordine del giorno. Il declassamento dall’allegato 4 all’allegato 5 della direttiva Habitat è l’unico modo per dare ai singoli territori risposte concrete, permettendo l’intervento a livello locale in situazioni di alta presenza della specie. Noi dobbiamo garantire sicurezza, attività economiche ed evitare lo spopolamento delle aree di montagna. La Lega, quindi, si dice favorevole a quanto espresso dalla quattordicesima Commissione, e ritiene che su questo percorso sia necessario accelerare”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.