FERRARI SPA – MARANELLO * INFORMATIVA: «ACQUISTATE AZIONI PROPRIE PER 360 MLN, NELL’OTTAVA TRANCHE DI UN PROGRAMMA DA 2 MLD ENTRO IL 2026»

14.52 - lunedì 15 settembre 2025

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica di avere acquistato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Euro 360 milioni annunciato in data 31 luglio 2025, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi da eseguirsi entro il 2026 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2022 (l’ “Ottava Tranche”), le seguenti azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata su Euronext Milan (EXM) e su New York Stock Exchange (NYSE):

(*) al tasso di cambio di riferimento EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto

Dall’inizio di questa Ottava Tranche fino al 12 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:

60.408.471,24 Euro per n. 146.970 azioni ordinarie acquistate sul EXM

20.459.185,55 USD (17.506.910,54 Euro*) per n. 42.456 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.

Al 12 settembre 2025 la Società deteneva pertanto n. 15.895.401 azioni proprie ordinarie, al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società, corrispondenti al 8,20% del totale delle azioni ordinarie emesse. Includendo le azioni speciali, la Società deteneva complessivamente l’8,78% del capitale sociale emesso. Dall’inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi annunciato durante il Capital Markets Day il 1 luglio 2022, e fino al 12 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.200.446 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 1.720.485.079,13 Euro.

Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di Ferrari nella sezione Programmi di Acquisto di Azioni Proprie (https://www.ferrari.com/it-IT/corporate/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie).