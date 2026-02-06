Popular tags:
ODG – ORDINE GIORNALISTI * DECRETO SICUREZZA: «AGGRAVANTI PER AGGRESSIONI A CRONISTI, IMPORTANTE CONTRIBUTO A TUTELA DELLA PROFESSIONE»

11.33 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nota del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti

Finalmente dopo molti anni di richieste prende forma il provvedimento che mira a rafforzare la tutela dei giornalisti. L’introduzione nel decreto sicurezza delle aggravanti sicuramente potrà contribuire a frenare l’odioso fenomeno delle minacce e delle aggressioni a colleghe e colleghi colpevoli solo di svolgere il proprio lavoro.

Ringraziamo il Ministro dell’Interno per aver recepito la proposta avanzata più volte nel corso dei lavori del Centro di Coordinamento per la Sicurezza dei Giornalisti operativo presso la Criminalpol.

