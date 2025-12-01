MIT * A22: «GARA DI AFFIDAMENTO APERTA NON PER 48 ORE MA PER 11 MESI, PER GARANTIRE UN QUADRO DI PIENA TRASPARENZA E LA MASSIMA PUBBLICITÀ AGLI OPERATORI»

19.42 - lunedì 1 dicembre 2025



A22: il MIT precisa, gara di affidamento aperta non per 48 ore ma per 11 mesi. Con riferimento alla riapertura della gara per l’affidamento dell’A22, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che il bando, con nuova scadenza fissata al 3 dicembre 2025, è stato disponibile per un periodo di pubblicazione complessivo di sei mesi, cui si aggiungono i cinque mesi di sospensione intercorsi tra il 27 giugno e il 30 novembre 2025. Non quindi 48 ore come invece riportato da alcuni giornali. Tale arco temporale garantisce un quadro di piena trasparenza e la massima pubblicità agli operatori.

Si chiarisce inoltre che il termine del 3 dicembre riguarda esclusivamente la prima fase della procedura ristretta, nella quale è richiesta unicamente la domanda di partecipazione, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione relative ai requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal paragrafo III.1 del bando.

Non è prevista, in questa fase, la presentazione di un’offerta tecnica o economica, come erroneamente riportato da alcune testate. Il MIT conferma la piena regolarità della procedura e la correttezza delle tempistiche adottate.