Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

MIT * A22: «GARA DI AFFIDAMENTO APERTA NON PER 48 ORE MA PER 11 MESI, PER GARANTIRE UN QUADRO DI PIENA TRASPARENZA E LA MASSIMA PUBBLICITÀ AGLI OPERATORI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.42 - lunedì 1 dicembre 2025

 

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

A22: il MIT precisa, gara di affidamento aperta non per 48 ore ma per 11 mesi. Con riferimento alla riapertura della gara per l’affidamento dell’A22, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che il bando, con nuova scadenza fissata al 3 dicembre 2025, è stato disponibile per un periodo di pubblicazione complessivo di sei mesi, cui si aggiungono i cinque mesi di sospensione intercorsi tra il 27 giugno e il 30 novembre 2025. Non quindi 48 ore come invece riportato da alcuni giornali. Tale arco temporale garantisce un quadro di piena trasparenza e la massima pubblicità agli operatori.

Si chiarisce inoltre che il termine del 3 dicembre riguarda esclusivamente la prima fase della procedura ristretta, nella quale è richiesta unicamente la domanda di partecipazione, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione relative ai requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal paragrafo III.1 del bando.

Non è prevista, in questa fase, la presentazione di un’offerta tecnica o economica, come erroneamente riportato da alcune testate. Il MIT conferma la piena regolarità della procedura e la correttezza delle tempistiche adottate.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.