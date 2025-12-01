Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «OLANDA APPROVA SECONDO PACCHETTO DI AIUTI MILITARI DA 250 MILIONI DI DOLLARI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.40 - lunedì 1 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Si tratta di una decisione molto utile da parte dei Paesi Bassi. È il secondo pacchetto nell’ambito del programma PURL, che consente l’acquisto di armi americane.

In particolare, si tratta di sistemi di difesa aerea estremamente utili e di aerei F-16 che salvano la vita del nostro popolo abbattendo i missili russi, oltre ad altre armi e attrezzature che ci aiutano.

Il primo pacchetto dei Paesi Bassi nell’ambito del PURL è stato di 500 milioni di dollari, e ora altri 250 milioni di dollari.

Insieme siamo più forti!

///

Дуже корисне рішення Нідерландів – уже другий пакет у межах програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Зокрема, це надзвичайно корисні засоби ППО та літаки F-16, які рятують життя наших людей, збиваючи російські ракети, та інша зброя і обладнання, які нам допомагають.

Перший пакет Нідерландів у межах PURL становив 500 мільйонів доларів, зараз ще 250 мільйонів доларів.

Разом сильніші!

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.