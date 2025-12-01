ZELENSKY (TELEGRAM) * «OLANDA APPROVA SECONDO PACCHETTO DI AIUTI MILITARI DA 250 MILIONI DI DOLLARI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Si tratta di una decisione molto utile da parte dei Paesi Bassi. È il secondo pacchetto nell’ambito del programma PURL, che consente l’acquisto di armi americane.
In particolare, si tratta di sistemi di difesa aerea estremamente utili e di aerei F-16 che salvano la vita del nostro popolo abbattendo i missili russi, oltre ad altre armi e attrezzature che ci aiutano.
Il primo pacchetto dei Paesi Bassi nell’ambito del PURL è stato di 500 milioni di dollari, e ora altri 250 milioni di dollari.
Insieme siamo più forti!
///
Дуже корисне рішення Нідерландів – уже другий пакет у межах програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.
Зокрема, це надзвичайно корисні засоби ППО та літаки F-16, які рятують життя наших людей, збиваючи російські ракети, та інша зброя і обладнання, які нам допомагають.
Перший пакет Нідерландів у межах PURL становив 500 мільйонів доларів, зараз ще 250 мільйонів доларів.
Разом сильніші!