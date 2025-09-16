MINISTRO CALDEROLI * PROMOZIONE ZONE MONTANE: «PROMULGATA LA LEGGE, UN GRAZIE AL PRESIDENTE MATTARELLA PER QUESTO PASSAGGIO»

11.34 - martedì 16 settembre 2025
E’ notizia di queste ore la firma del Presidente della Repubblica che promulga la Legge Calderoli per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il testo ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Da parte sua, il ministro Calderoli ringrazia il Presidente Mattarella ed esprime soddisfazione per questo passaggio.
