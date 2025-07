MINISTERO GIUSTIZIA * ANNIVERSARIO STRAGE DI VIA D’AMELIO: NORDIO, «LA MEMORIA DI BORSELLINO È INDELEBILE, CONTINUIAMO A COMBATTERE LA MAFIA»

11.44 - sabato 19 luglio 2025

La memoria di Paolo Borsellino “è impressa nel nostro cuore in modo indelebile”. Nel suo ricordo ed in suo onore noi continuiamo con tutte le nostre forze a combattere la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata. La reliquia della sua borsa è stata esposta in parlamento, come a suo tempo lo è stata al ministero la camicia insanguinata di Rosario Livatino, come monito ed incoraggiamento fermo e duraturo.

Allo stesso modo onoriamo i componenti della sua tutela e quelli delle forze dell’ordine che hanno dato la vita, e rischiano ancora di darla, per la sicurezza collettiva” Così il Ministro Carlo Nordio, in occasione dei 33 anni dalla strage di via d’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.