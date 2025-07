10.43 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente ad interim siriano Ahmed al-Sharaa ha annunciato un cessate il fuoco immediato nella provincia di Sweida per porre fine agli scontri tra milizie e autodifesa drusa. Il suo ufficio ha dichiarato in una nota che, data la difficile situazione in cui il paese si è trovato, per cercare di salvare le vite dei siriani, preservare l’integrità territoriale della Siria e la sicurezza del suo popolo, e guidato da interessi nazionali e considerazioni umanitarie, il presidente della Repubblica Araba Siriana annuncia un cessate il fuoco immediato e completo.

Syrian Interim President Ahmed al-Sharaa announced an�immediate ceasefire in�the Sweida province to�end clashes between militias and Druze self-defense.

Given the difficult situation in�which the country has found itself, in�an�effort to�save the lives of�the Syrians, preserve the territorial integrity of�Syria and the security of�its people, and guided by�national interests and humanitarian considerations, the president of�the Syrian Arab Republic announces an�immediate and comprehensive ceasefire, his office said in�a�statement.