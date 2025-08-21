MINISTERO ESTERI * MEDIO ORIENTE: “NUOVI INSEDIAMENTI ISRAELIANI, LA DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DI ITALIA ED UNIONE EUROPEA”

18.44 - giovedì 21 agosto 2025

Nota Farnesina – Dichiarazione dei Ministri degli Esteri di Italia, Unione europea e altri Paesi su nuovi insediamenti israeliani.

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha firmato oggi una Dichiarazione congiunta con i Ministri degli Esteri di altri 20 Paesi e l’Unione europea, per condannare fermamente la decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania chiedendone la revoca immediata.

Nella Dichiarazione si ribadisce come tale decisione costituisca una violazione del diritto internazionale, minando l’obiettivo comune di garantire sicurezza e prosperità in Medio Oriente.

Il Ministro Tajani ha sottolineato al proposito come “questo piano compromette irrimediabilmente la soluzione a due Stati, dividendo il futuro Stato palestinese e limitando l’accesso dei palestinesi a Gerusalemme”.

La Dichiarazione integrale è disponibile qui: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/08/dichiarazione-dei-ministri-degli-esteri-sui-piani-di-insediamento-e1