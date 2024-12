FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “LA STAZIONE DI TRENTO, RICORDI IN MOVIMENTO“, AL MUSEO CAPRONI (12/12 ORE 18.00)»

14.21 - lunedì 9 dicembre 2024

Giovedì 12 dicembre presso il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni sarà inaugurato, in collaborazione con il Gruppo Fermodellistico e Feramatoriale “Arnaldo Pocher”, un allestimento dedicato alla stazione tranviaria di via Torre Verde e alla tranvia che collegava Trento a Malè. Punto centrale dell’allestimento è il diorama in scala H0 (1:87) dedicato dal modellista Diego Baldo alla storica stazione e al suo contesto urbanistico.

L’inaugurazione sarà preceduta alle ore 18 da un incontro dal titolo “La prima storica stazione di Torre Verde della tranvia Trento-Malè: riproduzione modellistica” in cui interverranno il presidente del Gruppo Pocher Claudio Geat, il vicepresidente Diego Decarli, il modellista che ha realizzato il diorama Diego Baldo, l’autore di studi e pubblicazioni sulla storia delle ferrovie trentine Mario Forni, il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi e lo storico e ricercatore della Fondazione Lorenzo Gardumi.

L’evento gode del patrocinio della Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia (FIMF).

L’incontro è a ingresso libero.

Il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni si trova in Via Lidorno, 3 a Trento.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

Più informazioni su www.museostorico.it