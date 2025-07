MINISTERO ESTERI * “FOOD FOR GAZA”: «PROSEGUE L’IMPEGNO ITALIANO, DISTRIBUITE 800 TONNELLATE DI AIUTI UMANITARI»

18.04 - giovedì 17 luglio 2025



Nota Farnesina – Distribuite 800 tonnellate di aiuti umanitari nell’ambito del programma “Food for Gaza”. Un carico di 800 tonnellate di farina, acquistate e distribuite dal Programma Alimentare Mondiale (PAM) grazie al contributo italiano, è stato consegnato oggi nella Striscia, passando per la Giordania, come parte dell’iniziativa “Food for Gaza”.

Questa nuova operazione fa seguito all’ingresso a Gaza, a fine maggio, dei 15 camion donati dall’Italia al PAM per sostenere le operazioni di distribuzione di beni umanitari nella Striscia. Grazie al progetto finanziato dall’Italia, il PAM provvede all’acquisto e alla distribuzione nella Striscia di cibo, tra cui zucchero e farina, che potrà raggiungere oltre un milione di persone tra la popolazione civile, in particolare attraverso la produzione locale di pane.

Con l’impegno della Cooperazione Italiana e grazie al programma “Food for Gaza”, l’Italia ha destinato finora oltre 110 milioni di euro alla crisi umanitaria e allo sviluppo dei Territori palestinesi, con oltre 110 tonnellate di aiuti umanitari inviati direttamente dal nostro Paese, e 30 milioni all’azione sul campo dei partner internazionali.