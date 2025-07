COMMISSIONE EUROPEA * INFRAZIONI UE: «AVVIATE 49 NUOVE PROCEDURE, PORTATI 6 CASI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA /LETTERE DI COSTITUZIONE IN MORA ALL’ITALIA PER METANO – DATI DOGANALI»

17.49 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Commissione adotta le procedure di infrazione di luglio



Per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare appieno della legislazione dell’Unione europea, la Commissione mantiene un dialogo costante con gli Stati membri al fine di garantire il rispetto del diritto dell’Unione. Può inoltre avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri in caso di inadempienza.

Le decisioni adottate oggi in relazione alle procedure d’infrazione comprendono 49 lettere di costituzione in mora e 51 pareri motivati. La Commissione ha inoltre deciso di sottoporre 6 casi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di archiviare 64 casi in cui gli Stati membri interessati, in cooperazione con la Commissione, hanno posto fine alle infrazioni e assicurato il rispetto del diritto dell’UE.

Le decisioni e i relativi comunicati stampa sono disponibili online. Maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE sono disponibili qui.

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

La Commissione invita BULGARIA, ESTONIA, IRLANDA, SPAGNA, ITALIA, LITUANIA, AUSTRIA, SLOVACCHIA e FINLANDIA a conformarsi al regolamento sul metano.

Oggi la Commissione europea ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a Bulgaria (INFR(2025)2115), Estonia (INFR(2025)2114), Irlanda (INFR(2025)2112), Spagna (INFR(2025)2118), Italia (INFR(2025)2111), Lituania (INFR(2025)2110), Austria (INFR(2025)2116), Slovacchia (INFR(2025)2108). e la Finlandia (INFR(2025)2113), per violazione del regolamento (UE) 2024/1787 sul metano per non aver nominato e notificato alla Commissione un’autorità competente responsabile del monitoraggio e dell’applicazione delle norme.

Il regolamento UE sul metano affronta il problema delle emissioni di metano nei settori del petrolio greggio, del gas naturale e del carbone. Mira a migliorare la misurazione e la comunicazione delle emissioni di metano nell’UE, a promuoverne l’abbattimento e ad aumentare la trasparenza nell’UE e a livello globale. Incentiva inoltre i partner internazionali dell’UE a misurare, comunicare e ridurre le proprie emissioni di metano. Gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione i nomi e i recapiti delle proprie autorità competenti entro il 5 febbraio 2025. La Commissione osserva che gli Stati membri in questione non hanno ancora adempiuto a tale obbligo. La Commissione invia pertanto lettere di costituzione in mora a Bulgaria, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lituania, Austria, Slovacchia e Finlandia, che dispongono ora di due mesi per rispondere e porre rimedio alle carenze rilevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita CECHIA, IRLANDA, ITALIA, MALTA, SLOVENIA e SLOVACCHIA a conformarsi agli obblighi dell’UE in materia di trasmissione dei dati doganali



La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a Repubblica Ceca (INFR(2025)2054), Irlanda (INFR(2025)2055), Italia (INFR(2025)2056), Malta (INFR(2025)2057), Slovenia (INFR(2025)2059) e Slovacchia (INFR(2025)2058) per mancato rispetto degli obblighi in materia di trasmissione dei dati doganali. Ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU, Regolamento n. 952/2013) e del suo atto di attuazione (CDU-IA, Regolamento n. 2015/2447), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere dati doganali specifici tramite SURV3, un sistema digitale gestito dall’UE e accessibile alle autorità doganali nazionali.

Il sistema informatico SURV3 garantisce la raccolta e il monitoraggio dei dati doganali in tutta l’Unione europea, agevolando l’applicazione uniforme dei controlli doganali, l’efficace gestione dei rischi e il rispetto delle misure di frontiera dell’UE. Il CDU e il CDU-IA stabiliscono che gli Stati membri devono trasmettere al sistema SURV3 un insieme di 57 elementi di dati standardizzati in un formato specifico. Tuttavia, nonostante le scadenze per conformarsi, gli Stati membri interessati continuano a utilizzare formati obsoleti e a fornire set di dati ridotti. Questa inosservanza compromette l’efficacia e l’affidabilità delle operazioni doganali dell’UE e dei quadri normativi che le supportano. La Commissione invia pertanto lettere di costituzione in mora a Repubblica Ceca, Irlanda, Italia, Malta, Slovenia e Slovacchia, che ora dispongono di due mesi per rispondere e porre rimedio alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita l’ITALIA a porre fine alla tassazione discriminatoria sul reddito di alcuni lavoratori autonomi non residenti.

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia(INFR(2025)4013) per non aver allineato il suo regime di imposta forfettaria per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale, artistica o professionale alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE e articolo 31 dell’Accordo SEE). Sebbene questo regime fiscale sia applicabile ai contribuenti residenti che soddisfano requisiti predeterminati, i contribuenti residenti in altri Stati membri dell’UE/SEE sono esclusi dal suo ambito di applicazione, a meno che almeno il 75% del loro reddito complessivo non derivi dall’Italia.

Di conseguenza, sono generalmente soggetti al regime dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”), che comporta obblighi di conformità più onerosi e aliquote fiscali più elevate. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora all’Italia, che dispone ora di due mesi per rispondere e porre rimedio alle carenze sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita l’ITALIA ad allineare la propria legislazione sui vantaggi fiscali per i pensionati non residenti in materia di imposta comunale sugli immobili (“IMU”) e tassa sui rifiuti (“TARI”) al diritto dell’UE.



La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2025)4015) per non aver allineato la propria legislazione sui vantaggi fiscali IMU/TARI per i pensionati non residenti alla libera circolazione delle persone (articolo 21 TFUE e articolo 28 SEE), la libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE e articolo 28 SEE ) e la libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE e articolo 31 SEE). La legislazione italiana prevede che i pensionati non residenti possano beneficiare dei vantaggi fiscali IMU/TARI solo a condizione che (i) risiedano nel Paese estero che eroga la pensione e (ii) abbiano contribuito sia al sistema previdenziale italiano sia a un sistema previdenziale estero con cui sia in vigore un accordo internazionale, il che riguarda anche i pensionati non residenti che hanno contribuito ai sistemi previdenziali di organizzazioni internazionali.

È quindi meno attraente per tali pensionati non residenti acquistare e/o mantenere immobili in Italia solo perché esercitano il loro diritto di trasferirsi in un altro Stato membro dell’UE/SEE o hanno lavorato per un’organizzazione internazionale durante la loro carriera professionale. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora all’Italia, che ha ora due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

////

Commission calls on BULGARIA, ESTONIA, IRELAND, SPAIN, ITALY, LITHUANIA, AUSTRIA, SLOVAKIA and FINLAND to comply with the Methane Regulation

Today the European Commission decided to send letters of formal notice to Bulgaria (INFR(2025)2115), Estonia (INFR(2025)2114), Ireland (INFR(2025)2112), Spain (INFR(2025)2118), Italy (INFR(2025)2111), Lithuania (INFR(2025)2110), Austria (INFR(2025)2116), Slovakia (INFR(2025)2108) and Finland (INFR(2025)2113), for breaching the Methane Regulation (EU) 2024/1787 by failing to appoint, and notify to the Commission, a competent authority responsible for monitoring and enforcing the application of the rules. The EU Methane Regulation tackles methane emissions in the crude oil, natural gas and coal sectors. It aims to improve measurement and reporting of methane emissions in the EU, to foster their abatement, and to increase transparency in the EU and globally. It also incentivises the EU’s international partners to measure, report and reduce their methane emissions. Member States had to notify to the Commission the names and contact details of their competent authorities by 5 February 2025. the Commission notes that the Member States in question have still not fulfilled this obligation. The Commission is therefore sending letters of formal notice to Bulgaria, Estonia, Ireland, Spain, Italy, Lithuania, Austria, Slovakia and Finland, which now have two months to respond and address the shortcomings raised by the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.

Commission calls on CZECHIA, IRELAND, ITALY, MALTA, SLOVENIA and SLOVAKIA to comply with EU customs data transmission requirements

The European Commission decided to open infringement procedures by sending letters of formal notice to Czechia (INFR(2025)2054), Ireland (INFR(2025)2055), Italy (INFR(2025)2056), Malta (INFR(2025)2057), Slovenia (INFR(2025)2059), and Slovakia (INFR(2025)2058) for failing to meet their obligations on customs data transmission. Under the Union Customs Code (UCC, Regulation No. 952/2013) and its Implementing Act (UCC-IA, Regulation No. 2015/2447), Member States are required to transmit specific customs data through SURV3, an EU-operated digital system accessible to national customs authorities. The SURV3 IT system ensures the collection and monitoring of customs data across the European Union, facilitating the uniform application of customs controls, effective risk management, and compliance with EU border measures. The UCC and the UCC-IA stipulate that Member States must transmit a set of 57 standardised data elements in a specified format to the SURV3 system. However, despite deadlines to comply, the targeted Member States continue to use outdated formats and provide reduced datasets. This non-compliance undermines the efficacy and reliability of EU customs operations and the regulatory frameworks that support them. The Commission is therefore sending letters of formal notice to Czechia, Ireland, Italy, Malta, Slovenia and Slovakia, which now have two months to respond and address the shortcomings identified by the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.

Commission calls on ITALY to end discriminatory income taxation of certain non-resident self-employed persons

The European Commission decided to open an infringement procedure by sending a letter of formal notice to Italy (INFR(2025)4013) for failing to align its flat tax regime (regime forfetario) for natural persons engaged in business, arts or professions with the freedom of establishment (Article 49 TFEU and Article 31 EEA Agreement). Whilst this tax regime is applicable to resident taxpayers who meet pre-determined conditions, taxpayers residing in other EU/EEA Member States are excluded from its scope unless at least 75% of their total income derives from Italy. Accordingly, they are generally subject to the personal income tax regime (“IRPEF”), which entails more burdensome compliance obligations and higher tax rates. The Commission is therefore sending a letter of formal notice to Italy, which now has two months to respond and address the shortcomings raised by the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.