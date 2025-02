MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO”: «INTERVISTA A ANDREA DELMASTRO, SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA (27/2) »

15.42 - mercoledì 26 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 27 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, condannato in primo grado a otto mesi di reclusione per il caso Cospito.

Spazio, quindi, allo stato di salute della politica italiana, colpita negli ultimi mesi da un numero sempre crescente di inchieste. Si arriverà, poi, al conflitto russo-ucraino, per analizzare il piano proposto da Donald Trump per raggiungere la pace.

Infine, un’inchiesta sul proliferare del telemarketing, con offerte che parrebbero volte a far risparmiare il consumatore, ma nasconderebbero ben altro.

Tra gli ospiti anche: Paola De Micheli, Marco Lisei, Alessandro Cattaneo, Ettore Licheri, Davide Faraone.